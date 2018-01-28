Сгоревший на Ольхоне гостевой дом не был турбазой, уточнили в администрации

ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Сгоревший на Ольхоне гостевой дом располагался на земле, предназначенной для индивидуальной застройки, и не являлся турбазой, сообщил РИА Новости глава администрации поселка Хужир.

Ранее сообщалось, что пятеро пострадавших на пожаре в поселке Хужир доставлены вертолетом санавиации в Иркутск. Еще два человека находятся на амбулаторном лечении в поселковой больнице. Среди пострадавших шесть граждан Республики Корея. Кроме того, на месте пожара обнаружены останки двух людей. По предварительным данным, это граждане Китая. На месте работают следователи СУСК РФ по Иркутской области.

"Хозяева дома, где произошел пожар, много лет занимаются приемом туристов. Дом не является турбазой. Он расположен не на землях рекреации, а непосредственно в поселке", — пояснил собеседник агентства.

По данным властей, владельцы дома зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, занимающиеся сдачей меблированных комнат.

Ольхон – остров на южном побережье озера Байкал. В летние месяцы, по данным ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", его посещают порядка 300 тысяч человек. В высокий сезон практически все жители поселка сдают жилье в найм для проживания туристов.