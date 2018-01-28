Сгоревший на Ольхоне гостевой дом не был турбазой, уточнили в администрации

ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Сгоревший на Ольхоне гостевой дом располагался на земле, предназначенной для индивидуальной застройки, и не являлся турбазой, сообщил РИА Новости глава администрации поселка Хужир.
"Хозяева дома, где произошел пожар, много лет занимаются приемом туристов. Дом не является турбазой. Он расположен не на землях рекреации, а непосредственно в поселке", — пояснил собеседник агентства.
По данным властей, владельцы дома зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, занимающиеся сдачей меблированных комнат.
Ольхон – остров на южном побережье озера Байкал. В летние месяцы, по данным ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", его посещают порядка 300 тысяч человек. В высокий сезон практически все жители поселка сдают жилье в найм для проживания туристов.