Генонсульство КНР в Иркутске открыло горячую линию после пожара на Ольхоне

ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. После пожара на турбазе острова Ольхон, где по предварительным данным погибли два гражданина КНР, Генеральное консульство Китая в Иркутске открыло "горячую линию", сообщил РИА Новости пресс-атташе консульства.

Ранее сообщалось, что во время пожара на турбазе в поселке Хужир Ольхонского района пострадали пять человек, из них четверо граждане Южной Кореи. Кроме этого на месте пожара обнаружены останки двух людей. По предварительным данным, это граждане Китая, которые ранее пропали без вести. На месте работают следователи СУСК РФ по Иркутской области.

"Информация о происшествии на турбазе острова Ольхон, в которой, по предварительным данным, погибли два гражданина Китая, проверяется российской стороной. В настоящее время в консульстве по номеру 89647301058 работает "горячая линия" для приема звонков от граждан Китая, чьи родные находятся на Байкале", — сообщил РИА Новости пресс-атташе консульства Китая в Иркутске.

Он также добавил, что "решение по поводу дальнейших действий консульства будут предприниматься после получения паспортных данных погибших".

Контактные данные для граждан КНР, обеспокоенных судьбой своих близких, находящихся в Иркутской области, размещены на китайской версии сайта консульства.