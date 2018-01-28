ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. После пожара на турбазе острова Ольхон, где по предварительным данным погибли два гражданина КНР, Генеральное консульство Китая в Иркутске открыло "горячую линию", сообщил РИА Новости пресс-атташе консульства.
"Информация о происшествии на турбазе острова Ольхон, в которой, по предварительным данным, погибли два гражданина Китая, проверяется российской стороной. В настоящее время в консульстве по номеру 89647301058 работает "горячая линия" для приема звонков от граждан Китая, чьи родные находятся на Байкале", — сообщил РИА Новости пресс-атташе консульства Китая в Иркутске.
Он также добавил, что "решение по поводу дальнейших действий консульства будут предприниматься после получения паспортных данных погибших".
Контактные данные для граждан КНР, обеспокоенных судьбой своих близких, находящихся в Иркутской области, размещены на китайской версии сайта консульства.