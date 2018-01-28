При пожаре на турбазе на Байкале погибли два человека, семеро пострадали

ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Борт с пострадавшими во время пожара на острове Ольхон приземлился в Иркутске, он доставил в областной центр пятерых пострадавших, еще два человека во время возгорания погибли, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее сообщалось, что во время пожара на турбазе в поселке Хужир Ольхонского района пострадали пять человек, из них четверо — граждане Южной Кореи. Кроме того, два гражданина Китая пропали без вести.

"Два человека во время пожара погибли. Количество нуждающихся в медпомощи возросло до семи человек. После прилета борта санавиации в Хужир еще два корейских туриста обратились к врачам. Было установлено, что оба нуждаются в госпитализации. Борт с пятью пострадавшим уже приземлился в Иркутске", — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя минздрава, в больнице поселка Хужир остались двое пострадавших на пожаре гражданина Республики Корея. У них легкие травмы. Часть пострадавших, доставленных в Иркутск, определены в травматологическое отделение Кировской городской больницы, часть — в ожоговый центр Городской клинической больницы №3.

По данным СУСК РФ по Иркутской области личности двух человек, погибших во время пожара, устанавливаются. На данном этапе проводится доследственная проверка.