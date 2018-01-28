При пожаре на турбазе на Байкале погибли два человека, семеро пострадали

ИРКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Борт с пострадавшими во время пожара на острове Ольхон приземлился в Иркутске, он доставил в областной центр пятерых пострадавших, еще два человека во время возгорания погибли, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
"Два человека во время пожара погибли. Количество нуждающихся в медпомощи возросло до семи человек. После прилета борта санавиации в Хужир еще два корейских туриста обратились к врачам. Было установлено, что оба нуждаются в госпитализации. Борт с пятью пострадавшим уже приземлился в Иркутске", — сообщил собеседник агентства.
По данным СУСК РФ по Иркутской области личности двух человек, погибших во время пожара, устанавливаются. На данном этапе проводится доследственная проверка.