В Якутии пьяный мужчина выбросил из окна ребенка

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Житель Сунтарского района Якутии выбросил из окна второго этажа жилого дома своего 10-месячного ребенка. Об этом сообщается на сайте республиканского Минздрава.

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, пострадала девочка. В район рейсом санитарной авиации прибыла бригада врачей экстренной помощи, медики вывезли пострадавшую в Якутск.

По предварительным данным, у ребенка диагностированы серьезные травмы головы.

Отмечается, что мужчина был в нетрезвом состоянии.