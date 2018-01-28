Самолеты МЧС приостановили поиски судна в Японском море до понедельника

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Самолеты МЧС РФ Бе-200 в воскресенье закончили облет территории в районе поиска пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Аварийный радиобуй сработал на "Востоке" утром в четверг, на борту находились 20 человек. В субботу в месте поисков обнаружили два спасательных плота с судна "Восток", оба оказались без людей.

"На сегодня облет района Бе-200 завершен, они вернулись на аэродромы. На месте поисков остаются суда, они будут работать и ночью. В понедельник утром работа авиации, скорее всего, возобновится", — сказал собеседник.

Он отметил, что в воскресенье поисковая группа ничего не нашла.

Ранее спасательный центр сообщил, что на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".