Число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии возросло до 106

ХАБАРОВСК, 28 янв — РИА Новости. Санитарные врачи в воскресенье зарегистрировали 106 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в гимназии в Хабаровске, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
"По оперативным данным, по состоянию на 28.01.2018 в МАОУ "Гимназия №3" зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции. На госпитализации в инфекционном отделении находится четверо детей, остальные получают лечение в амбулаторных условиях", — сообщается на сайте управления в воскресенье.
Как сообщил РИА Новости министр здравоохранения края Александр Витько, один ребенок ранее был выписан. Двое детей продолжают лечение в инфекционном отделении детской больницы, двое подростков — в инфекционном отделении горбольницы №10. Остальные заболевшие лечатся дома под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме.
Он уточнил, что заболеваний в других школах не зарегистрировано. Третья гимназия сейчас на карантине, там проводится дезинфекция. В ближайшие дни занятия возобновятся. Эпидрасследование Роспотребнадзора продолжается.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что причиной массового заболевания детей кишечной инфекцией в гимназии Хабаровска стал салат. Он изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем контейнеров не позволял хранить готовую продукцию в холодильнике с соблюдением температурных требований. От двух поваров на пищеблоке по результатам лабораторных исследований выделен норовирус.