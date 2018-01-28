Число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии возросло до 106

ХАБАРОВСК, 28 янв — РИА Новости. Санитарные врачи в воскресенье зарегистрировали 106 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в гимназии в Хабаровске, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В субботу сообщалось о 100 заболевших, из них 93 ребенка и семеро взрослых. Пять детей были госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Работа школы приостановлена.

"По оперативным данным, по состоянию на 28.01.2018 в МАОУ "Гимназия №3" зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции. На госпитализации в инфекционном отделении находится четверо детей, остальные получают лечение в амбулаторных условиях", — сообщается на сайте управления в воскресенье.

Как сообщил РИА Новости министр здравоохранения края Александр Витько, один ребенок ранее был выписан. Двое детей продолжают лечение в инфекционном отделении детской больницы, двое подростков — в инфекционном отделении горбольницы №10. Остальные заболевшие лечатся дома под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме.

"У восьми из девяти детей, анализы которых отправлены в лабораторию, был выделен норовирус. В лабораторию направлены анализы еще 30 детей. Что касается взрослых, то среди семерых заболевших — шесть педагогов и одна уборщица. Повара не болели", — сказал Витько.

Он уточнил, что заболеваний в других школах не зарегистрировано. Третья гимназия сейчас на карантине, там проводится дезинфекция. В ближайшие дни занятия возобновятся. Эпидрасследование Роспотребнадзора продолжается.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что причиной массового заболевания детей кишечной инфекцией в гимназии Хабаровска стал салат. Он изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем контейнеров не позволял хранить готовую продукцию в холодильнике с соблюдением температурных требований. От двух поваров на пищеблоке по результатам лабораторных исследований выделен норовирус.