Под Омском организовали проверку после гибели пяти человек при пожаре

НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура в Омской области организовала проверку в связи с пожаром в здании общежития Омского аграрно-технологического техникума, где в воскресенье погибли пять человек.

По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский Омского района поступило в 05.30 местного времени (02.30 мск). До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 90 человек. По данным СК, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.

"На место происшествия выезжал прокурор Омского района Омской области. В настоящее время прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания общежития, в ходе которой будет дана оценка законности действий контролирующих органов и администрации техникума", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, пожар вспыхнул в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.