При пожаре в общежитии под Омском погибли пять человек

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в общежитии в поселке Новоомский в пригороде Омска, сообщает региональное управление СК России.

Пожар в пятиэтажном здании общежития Омского аграрно-технологического техникума вспыхнул в 05:30 по местному времени (02:30 мск). Среди погибших — двое несовершеннолетних 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали, трое из них госпитализированы, в том числе двое — в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

По данным МЧС, спасены 60 человек. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 90 человек. Возгорание ликвидировали в 08:29 местного времени (05:29 мск).

"В настоящее время следователи регионального управления СК России проводят осмотр места происшествия и выясняют причины пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении СК. По факту случившегося проверку начала прокуратура Омской области.