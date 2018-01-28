ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Два самолета МЧС России Бе-200 возобновили поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Утром в четверг на "Востоке", на борту которого, находились 20 человек, сработал аварийный буй. В субботу в районе поисков нашли два спасательных плота с судна, людей на них не было.

"К поискам подключились два самолета Бе-200, они обследуют территорию", — сказал собеседник агентства. По его словам, к поискам в любой момент могут подключить вертолет Ми-8. "Район поиска постепенно смещается на юг, и у летчиков, и у судов есть своя территория поиска", — добавил представитель МЧС, отметив, что людей с "Востока" найти пока не удалось.

Как сообщил РИА Новости директор компании-судовладельца "ДВ-Флот" Станислав Мальчевский, его другое судно "Океан" еще продолжает идти к месту поисков. Пока волнение моря не позволяет развивать ему большую скорость.