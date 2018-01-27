Россиянка пыталась вывезти в Израиль бриллианты на восемь миллионов рублей

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правоохранители задержали в московском аэропорту Домодедово россиянку, которая пыталась вывезти в Израиль бриллианты массой почти 437 карат, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Двадцать шестого января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта… задержана пассажирка рейса "Москва – Тель-Авив", жительница Московской области… у которой обнаружена партия алмазов" — сказала она.

В МВД отметили, что драгоценные камни оказались природными ограненными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат. Их стоимость оценивается более чем в 8 миллионов рублей, подчеркнула Волк.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по двум статьям: "незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" и "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей", добавила представитель МВД РФ.