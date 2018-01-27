Против мужчин, поставивших штамп о браке в московском МФЦ, завели дело

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Против жителей Москвы, поставивших в паспортах штампы об однополом браке, возбудили административное дело об умышленной порче документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметил собеседник агентства, мужчины, зарегистрировавшие брак в Дании, инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных российским законодательством. По статье об умышленной порче паспорта им грозит штраф до 300 рублей. Паспорта же подлежат изъятию для приобщения к материалам дела и дальнейшему обмену.

На днях стало известно, что в одном из московских многофункциональных центров поставили в паспорта двух мужчин штамп о заключении ими брака. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко действительно поженились в Копенгагене, а по возвращении в Москву подали в МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, в центре поставили им штампы на странице семейного положения. В МФЦ заявили, что не ставят штампы в паспорта, а только передают документы в ЗАГС.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, паспорта мужчин аннулируют, а сотрудницу, поставившую штампы, уволят.