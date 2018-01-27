В Петербурге "заминировали" несколько ТЦ, сообщения оказались ложными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в нескольких торговых центрах Петербурга, сообщения оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградкой области.

"В полицию поступили сообщения о возможном заминировании ряда торговых центров. Данное сообщение было проверено, оно не подтвердилось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, авторы сообщения устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает петербургское СМИ Фонтанка, сообщения о "минировании" пришли на электронную почту универсама "Народный" на Ржевке и ДЛТ, "Галереи" и "Жемчужной плазы". Звонившие требовали перечислить 1 миллион рублей на свои реквизиты.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий.

Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.