Мосгордума изучит материалы дела осужденного врача Мисюриной

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мосгордума (МГД) запросит для изучения материалы дела врача Елены Мисюриной, приговоренной к 2 годам лишения свободы за сделанную биопсию, сообщила РИА Новости член комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья, депутат МГД Ольга Шарапова.

Ранее СМИ сообщили, что Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю Елену Мисюрину – врача-гематолога – виновной в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной Мисюриной трепанобиопсии и приговорил женщину к реальному сроку лишения свободы.

"Мы, безусловно, сделаем запрос в судебные инстанции, почему был принят такой приговор, на основании чего", — сказала Шарапова.

Она рассказала, что все медицинское сообщество, не только в Москве, возмущено данным приговором, а врачи собирают подписи в поддержку Мисюриной.

"Мы, медики, видим, что ее вины в смерти нет абсолютно… врачи нашей больницы начали собирать подписи в поддержку этого доктора… Врач с огромнейшим стажем, высочайший профессионал. У нас многие врачи на планерке высказали не просто негодование, а сказали, давайте организуем забастовку", — сказала депутат.