Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в хабаровской гимназии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Причиной массового заболевания детей кишечной инфекцией в гимназии Хабаровска стал салат, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что с пятницы в гимназии №3 в Хабаровске начали регистрироваться случаи отравления. Роспотребнадзор начал проверку учебного заведения и ЗАО "Контакт", которое организует питание школьников. СУСК России по Хабаровскому краю возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Санитарные врачи к середине субботы зарегистрировали 100 случаев заражения острой кишечной инфекцией. Заболевание у детей протекает в средней и легкой степени тяжести. Работа школы приостановлена.

"Салат на пищеблоке изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем заготовленных контейнеров с салатом и размер холодильного оборудования не позволял хранить готовую продукцию с соблюдением температурных требований. От двух поваров на пищеблоке по результатам лабораторных исследований выделен норовирус", — говорится в сообщении.