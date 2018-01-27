Спасатели достали из реки Лена затонувшие бензовоз и кран

ИРКУТСК, 27 янв – РИА Новости. В Иркутской области спасатели подняли из-подо льда реки Лена затонувшие автокран и бензовоз, работы по извлечению провалившегося трактора продолжаются, сообщил РИА Новости дежурный Единой диспетчерской службы Киренского района.

В Иркутской области 11 января при переправе через реку Лена под лед провалился бензовоз, в котором, по предварительным данным, находилось 20 тонн нефтепродуктов. При попытке поднять бензовоз из воды под лед ушел автокран. Из поврежденной цистерны часть топлива попала в воду. Спасатели при участии водолазов с помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов.

Для того чтобы поднять бензовоз, использовали трактор, оборудованный подъемником. Но он тоже провалился под лед. Работы по извлечению техники из реки на несколько дней приостанавливались из-за сильных морозов — температура воздуха на месте аварии опускалась до минус 53 градусов.

"Бензовоз с помощью тягача сегодня извлекли из воды. Ранее был поднят автокран. Ведутся работы по вырубке майны для подъема трактора, так как он затонул несколько в стороне от автокрана и бензовоза", — сообщил собеседник агентства.

По данным ГУМЧС региона в спасательной операции задействовано 69 человек и 18 единиц техники. Из поднятого бензовоза с помощью спецтехники выкачены остатки нефтепродуктов.