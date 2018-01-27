На втором плоту с пропавшего судна "Восток" не оказалось людей

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Людей не оказалось и на втором плоту, найденном в месте поиска судна "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости в субботу директор компании-судовладельца "ДВ-Флот".

Ранее спасатели подняли первый плот с судна "Восток", он оказался пустым и залитым водой.

"На втором плоту людей также не оказалось, он точно с судна "Восток", — сказал собеседник агентства.

По его словам, плот осматривают. Всего на "Востоке" было 4 спасплота.

Как рассказал РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток", на плоту действительно не оказалось людей, плот все еще пытаются поднять на спасательное судно "Спасатель Заборщиков".

"Из-за волнения моря плот еще поднимают, но уже определили, что людей там нет. Пока непонятно, поврежден ли плот – в районе уже темно", — сказал он.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту — 20 человек.

"Восток" ходит под российским флагом, приписан к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.