В Японском море при поисках судна "Восток" нашли предмет, похожий на плот

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Похожий на плот предмет обнаружил экипаж самолета Бе-200 в районе поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", рассказал РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту — 20 человек. Как передает спасцентр, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Экипаж Бе-200 с высоты 600 метров заметил предмет, похожий на плот. Туда направили суда для проверки", — рассказал собеседник агентства.

"Восток" ходит под российским флагом, приписан к Невельску Сахалинской области. Собственник судна — ООО "ДВ-Флот". Среди членов команды — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.