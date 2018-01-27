В Японском море расширили район поиска пропавшего судна

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Судно Сахалинского морского пароходства "Кунашир" присоединилось к поискам пропавшего в Японском море рыболовного судна "Восток", обследуемый район расширен, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Сегодня район поисков расширен. На место подошел теплоход "Кунашир", принадлежит Сахалинскому морскому пароходству, он также присоединился к поискам. Также работает спасательное судно, судно Fesco, вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Погода в районе улучшается", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока "Восток" и его экипаж не найдены.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".