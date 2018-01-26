В Сочи уволенная санитарка рассказала, зачем оставила пациента на улице

СОЧИ, 26 янв — РИА Новости. Санитарка Городской больницы Сочи №4 Мария Комиссарова, уволенная за то, что вместе с коллегой вывезла на улицу на кресле-каталке пациента и оставила его там, утверждает, что вывезла мужчину покурить и потом собиралась забрать обратно, сообщили в управлении здравоохранения администрации Сочи со ссылкой на видеоинтервью женщины.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором две медсестры высадили из кресла-каталки пациента прямо на улице и ушли. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел в районе городской больницы Сочи №4. По данному факту СУСК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

По словам санитарки Комиссаровой, пациент вёл себя очень агрессивно, мешал другим пациентам и сам попросил вывести его на улицу.

"Он очень сильно и долго просил вывезти его на улицу покурить… Что я и сделала… Но я ни в коем случае не хотела бросать его на улице, хотела, чтобы он покурил, остыл, и вернуться за ним", — рассказала Комиссарова в видеоинтервью управлению здравоохранения администрации города.

По данным следствия, рано утром в четверг мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также с интоксикацией организма. Как отмечает СУСК, во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезде которой мужчину снова госпитализировали.

Как заявили в четверг в управлении здравоохранения администрации Сочи, по версии медсестер, пациент, поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения, якобы на улице его ждет друг. Санитарки вывезли пациента на кресле с территории больницы на улицу и там оставили, добавили в управлении. По данному факту проводится служебная проверка в отношении заведующей отделением, медсестры будут уволены, отмечали в управлении здравоохранения.