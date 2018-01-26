В Москве женщина на санях с собачьей упряжкой попала под автомобиль полиции

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Женщина, управлявшая санями с собачьей упряжкой, попала под колеса полицейского автомобиля на востоке Москвы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

"Сегодня в районе Метрогородок произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автотранспорта ГУ МВД России по Москве (ОМВД Метрогородок)", – сказал Титов.

По его словам, водитель, старший сержант полиции, совершил "касательное столкновение" с 64-летней женщиной, управлявшей собачьей упряжкой. Полицейский сразу оказал пострадавшей первую помощь и сообщил о случившемся в дежурную часть.

"Как уже установлено, собачья упряжка двигалась на встречу служебному автомобилю. Непосредственно перед столкновением собака резко изменила направление движения, что и могло стать причиной дорожного инцидента", — добавил Титов.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой полиция примет решение, отметил он.