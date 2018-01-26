В Сочи, где медсестры бросили пациента на улице, возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Сочи, где пациента на инвалидной коляске вывезли за пределы больницы и бросили на улице, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее на одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором две медсестры высадили из кресла-каталки пациента прямо на улице и ушли. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел в районе городской больницы Сочи №4. По данному факту прокуратура, СУСК и местный Росздравнадзор организовали проверку.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СК РФ по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, рано утром в четверг мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также с интоксикацией организма. Как отмечает СУСК, во второй половине дня пациент без оказания необходимой помощи был вывезен на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения сестрой-хозяйкой и санитаркой и оставлен на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, по приезде которой мужчину снова госпитализировали.

В рамках расследования уголовного дела следователь изучит и проанализирует действия как медперсонала, так и врачей, добавили в следственном управлении.

Как заявили в четверг в управлении здравоохранения администрации Сочи, по версии медсестер, пациент, поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения, якобы на улице его ждет друг. Санитарки вывезли пациента на кресле с территории больницы на улицу и там оставили, добавили в управлении. По данному факту проводится служебная проверка в отношении заведующей отделением, медсестры будут уволены, отмечали в управлении здравоохранения.