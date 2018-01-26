Авиакомпания "Россия" обвинила туроператора в шантаже

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") обвинила одного из туристических операторов в шантаже и продаже недостоверных билетов на рейсы авиакомпании в мексиканский Канкун, говорится в сообщении перевозчика.
Как отметила "Россия", согласно мексиканскому законодательству, иностранные перевозчики при выполнении чартерных рейсов должны руководствоваться правилом, которое предписывает пассажирам, прилетевшим рейсом одной авиакомпании, вылетать обратно на борту самолета этого же перевозчика.
"Все пассажиры с оформленными билетами "России" на рейсы авиакомпании в оба конца будут приняты к перевозке до 3 февраля включительно", — добавляется в сообщении.
По данным "России", одна из туристических компаний, вместо того, чтобы предпринять срочные действия по перебронированию билетов пассажиров на рейсы авиакомпаний, которые будут их вывозить, приняла решение о продаже по сути недействительных билетов на рейсы, тем самым вынудив перевозчика принять этих клиентов туроператора к перевозке.