Авиакомпания "Россия" обвинила туроператора в шантаже

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") обвинила одного из туристических операторов в шантаже и продаже недостоверных билетов на рейсы авиакомпании в мексиканский Канкун, говорится в сообщении перевозчика.

"Авиакомпания "Россия" предупреждает пассажиров о возможных неправомерных действиях отдельных туроператоров, выписывающих недостоверные или фейковые бланки билетов на чартерный рейс авиакомпании в Канкун, грубо нарушая законодательные требования по оформлению авиаперевозок", — говорится в сообщении компании, с 3 февраля прекращающей летать в Канкун.

Как отметила "Россия", согласно мексиканскому законодательству, иностранные перевозчики при выполнении чартерных рейсов должны руководствоваться правилом, которое предписывает пассажирам, прилетевшим рейсом одной авиакомпании, вылетать обратно на борту самолета этого же перевозчика.

"Все пассажиры с оформленными билетами "России" на рейсы авиакомпании в оба конца будут приняты к перевозке до 3 февраля включительно", — добавляется в сообщении.

По данным "России", одна из туристических компаний, вместо того, чтобы предпринять срочные действия по перебронированию билетов пассажиров на рейсы авиакомпаний, которые будут их вывозить, приняла решение о продаже по сути недействительных билетов на рейсы, тем самым вынудив перевозчика принять этих клиентов туроператора к перевозке.

Консолидатором рейса является туристическая компания "Библио-Глобус", которая продает билеты на данный рейс как своим клиентам, так и клиентам Anex Tour. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что, таким образом, "Библио-Глобус" вместе с авиакомпанией "Россия" уходят с направления "Москва — Канкун" после 3 февраля. "Соответственно, встает вопрос о туристах, которых надо будет вывозить из Мексики при отсутствии прямых рейсов авиакомпании "Россия", — отметил он. Anex Tour планирует продолжить летать в Канкун рейсами другой авиакомпании — Azur Air, добавил собеседник агентства.