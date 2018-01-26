В хостеле в центре Москвы избили четырех граждан КНДР, сообщил источник

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Четырех граждан Северной Кореи избили в ходе драке со стрельбой в хостеле, который находится в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел ночью 25 января. В полицию позвонили и рассказали, что в хостеле на Мукомольном проезде происходит драка. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что несколько человек избили четырех граждан КНДР, причем в одного из них стреляли из пистолета, заявил собеседник агентства.

"В больницы были госпитализированы три гражданина КНДР с различными ранениями: двое — с черепно-мозговой травмой, один из них — в состоянии алкогольного опьянения с огнестрельным непроникающим ранением груди", — сказал он, отметив, что после оказания помощи раненых корейцев отпустили.

Собеседник агентства отметил, что четвертого пострадавшего "доставили в травмпункт", о его травмах врачи в полицию не сообщили. На месте драки нашли гильзы и несколько резиновых пуль. Из-за чего началась драка, источник не уточнил.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что ночью на Мукомольном проезде получили травмы четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство), подозреваемых ищут.