В Махачкале неизвестный "прокатил" инспектора ДПС на капоте машины

МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Житель Махачкалы, находившийся за рулем своего автомобиля, наехал на инспектора ДПС после требования предъявить документы, а затем скрылся, личность нарушителя установлена, ведутся его поиски, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Янв 25, 2018 at 12:03 PST

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как полицейский лежит на капоте черной "Волги" и пытается снять на камеру телефона лицо нарушителя. По данным МВД региона, инцидент произошел в центре города на углу улиц Гамидова и Гагарина.

"Водитель автомобиля "Волга" остановился в неположенном месте, сотрудники ДПС, чтобы пресечь нарушение, потребовали документы, водитель не подчинился на законное требование. После этого сотрудник оказался на капоте машины, чтобы пресечь попытку нарушителя скрыться. После этого водитель остановился, затем ему все-таки удалось скрыться", — рассказал собеседник агентства.

По данным представителя ведомства, личность нарушителя установлена, ведутся его поиски. "Личность нарушителя, марка и номер автомобиля установлены, ведутся разыскные мероприятия. Когда водитель будет найден, примут решение о принятии процессуальных мер в отношении него", — отметил собеседник.