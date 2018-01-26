В Махачкале неизвестный "прокатил" инспектора ДПС на капоте машины

МАХАЧКАЛА, 26 янв — РИА Новости. Житель Махачкалы, находившийся за рулем своего автомобиля, наехал на инспектора ДПС после требования предъявить документы, а затем скрылся, личность нарушителя установлена, ведутся его поиски, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как полицейский лежит на капоте черной "Волги" и пытается снять на камеру телефона лицо нарушителя. По данным МВД региона, инцидент произошел в центре города на углу улиц Гамидова и Гагарина.
По данным представителя ведомства, личность нарушителя установлена, ведутся его поиски. "Личность нарушителя, марка и номер автомобиля установлены, ведутся разыскные мероприятия. Когда водитель будет найден, примут решение о принятии процессуальных мер в отношении него", — отметил собеседник.