На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,1

КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

Информация о сейсмособытии в Новомихайловском городском поселении Туапсинского района поступила спасателям в 09.09 мск в пятницу.

"По докладу ЕДДС МО Туапсинский район, жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что толчки ощущались местными жителями, эвакуация населения не производилась.

Отмечается, что информацию подтвердила геофизическая служба РАН города Обнинск. "Магнитуда 4,1, эпицентр в акватории Черного моря на удалении 2,5 километра от берега", — добавили в ГУМЧС.