В Королеве задержали подозреваемого в убийстве трех человек

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех человек, тела которых были найдены после пожара, задержан в подмосковном Королеве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что после тушения пожара в одном из домов в Королеве, а также на придомовой территории были обнаружены тела трех человек. Следователи возбудили дело об убийстве.

"Удалось установить причастность к совершенному убийству 49-летнего местного жителя, который являлся двоюродным братом одного из потерпевших. На допросе мужчина дал признательные показания", — сказала Врадий.

Задержанный рассказал, что его двоюродный брат вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и водил в дом лиц без определенного места жительства, что не устраивало подозреваемого. Двадцать третьего января между мужчиной и его братом произошел очередной конфликт, в результате которого он ударил брата, его сожительницу и гостью металлическим прутом по голове, после чего поджег дом.