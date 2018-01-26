Из пермской больницы выписаны все дети, пострадавшие при ЧП в школе

ПЕРМЬ, 26 янв — РИА Новости. Из пермской больницы выписаны все дети, пострадавшие при поножовщине в школе, сообщил в пятницу краевой минздрав.

"Из Краевой детской клинической больницы выписаны все дети, пострадавшие в школе №127. Сегодня врачи отпустили домой еще двух школьников, находившихся на лечении в круглосуточном стационаре", — говорится в сообщении.

В больнице остается только один пострадавший ребенок — он проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Кроме того, на лечении находится учительница, на которую напали зачинщики резни.

"Женщина в стабильном состоянии, отмечаются улучшения", — добавили в ведомстве.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".