Мошенники обменяли москвичу 138 млн рублей на фальшивые евро

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Мошенники "поменяли" столичному менеджеру более 138 миллионов рублей, похитив их, дав взамен настоящие 4 тысячи и около 2 миллионов фальшивых евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошёл 13 декабря днём в 2017 году. Мужчина, работающий менеджером, зашёл в "обменник" на Верхней Радищевской, где собирался поменять 138 миллионов 600 тысяч рублей на евро.

"Во время валютного обмена, который подозреваемые не имели возможности выполнить, а также заранее имели умысел на хищение денег, неизвестные передали мужчине взамен 138 миллионов 4 тысячи евро и муляж, имитирующий почти 2 миллиона евро", — сказал собеседник агентства.

Обманутый мужчина уже вечером обратился в полицию. Информация о преступлении проверялась, а вчера полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемых ищут, сообщили в главке.