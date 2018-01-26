В Саратовской области возбудили дело после нападения на полицейского

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после нападения на полицейского под Саратовом, сообщила пресс-служба областного СУСК России.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных в четверг вечером совершили нападение на сотрудника полиции при проведении оперативных мероприятий в Саратовском районе области, личность одного из них была установлена. Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь без госпитализации. Позднее оперативники задержали четырех подозреваемых в нападении.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями… "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконное приобретение, хранение оружия", — говорится в сообщении.