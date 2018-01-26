В Крыму в ДТП погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП на автодороге Джанкой — Симферополь ранним утром в пятницу при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого легковую машину разорвало на две части, в аварии пострадало не менее четырех человек, сообщили РИА Новости в управлении МВД по республике Крым.

"ДТП произошло в 5.30 сегодня на автодороге Симферополь — Джанкой, у села Новоандреевка. В результате выезда микроавтобуса на встречную полосу произошло столкновение с легковым автомобилем Kia. В аварии погибло три пассажира из автомобиля Kia, пострадало, по предварительным данным, четыре человека", — сообщили в МВД.

По данным МЧС, сотрудники которого принимали участие в вызволении заблокированных людей из поврежденных автомобилей, легковой автомобиль в результате столкновения разорвало на две части.

По предварительной версии, сообщили в ГУ МЧС по республике Крым, из-за несоблюдения скоростного режима водитель автомобиля KIA Cerato на скользкой дороге не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen LT, который двигался по встречной полосе движения в сторону Симферополя.

"Пятеро пострадавших были направлены в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6", их диагнозы устанавливаются. Детей среди них нет", — сообщили в МЧС.

Спасатели отметили, что на легковом автомобиле была установлена изношенная летняя резина, хотя на заднем стекле было указано, что автомобиль передвигается на шипованных шинах. На месте ДТП был обнаружен спидометр KIA Cerato, который зафиксировал скорость в момент столкновения — 100 км/час.