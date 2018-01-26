В Сочи проверяют инцидент с медсестрами, бросившими пациента на улице

СОЧИ, 26 янв – РИА Новости. Краснодарское СУ СК организовало проверку после появления в СМИ видео, на котором видно, как медсестры сочинской больницы вывезли пациента на инвалидной коляске на улицу и оставили на земле.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

На кадрах видно, что две медсестры высадили пациента из кресла-каталки прямо на улице и ушли. По словам очевидцев, инцидент произошел рядом с городской больницей №4.

В управлении здравоохранения администрации Сочи заявили, что пациент поступил в состоянии сильного наркотического опьянения. Он потребовал, чтобы его выписали и вывезли на улицу, поскольку там его якобы ждал друг. Санитарки сделали то, что просил пациент. Позже полицейский вызвал врачей, которые отвезли мужчину обратно в эту же больницу. Сейчас идет служебная проверка в отношении заведующей отделением, медсестер уволят.

Проверку организует и Росздравнадзор.

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо также планирует разобраться в этой ситуации. По его словам, нужно ужесточить наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей.