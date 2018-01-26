Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Дополнительный самолет Бе-200 вылетел в пятницу из Красноярска для поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.
В пятницу вертолет и самолет Бе-200 возобновили поиски судна.
"Дополнительно в 06.17 (хбр.) из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж шесть человек и необходимое для проведение поисковых работ оборудование", — говорится в сообщении.
В поселке Славянка Хасанского района дежурят бригады медицинских работников, пострадавших готовы принять в Центральной районной больнице. Продолжается работа телефона "горячей" линии, всего поступило 235 звонков.
Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".