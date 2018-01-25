В Сочи уволят медсестер, которые оставили пациента на улице

СОЧИ, 25 янв – РИА Новости. Две медсестры одной из сочинских больниц будут уволены после появления в интернете видео, на котором запечатлено, как они выкатили пациента в кресле-каталке на улицу и оставили там лежать, сообщили в четверг в управлении здравоохранения администрации города Сочи.

Ранее в интернете появилось видео, на котором две медсестры высадили из кресла-каталки пациента прямо на улице и ушли. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел в районе городской больницы Сочи №4.

Как заявили журналистам в управлении здравоохранения администрации Сочи, после появления этих кадров была проведена служебная проверка, в ходе которой достоверность происходящего подтвердилась, а лица, участвовавшие в данном инциденте, были установлены.

"По версии медсестер, утром 25 января пациент, ранее поступивший в состоянии сильного наркотического опьянения, категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Он утверждал, что на улице его ждет друг. Санитарки оттранспортировали пациента на кресле с территории больницы в указанное им место, и там оставили. Около 12:25 сотрудник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие сотрудники СМП осмотрели пациента, отвезли его обратно – в больницу №4", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебная проверка, медсестры будут уволены, заявили в управлении здравоохранения.

"Человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. Именно поэтому к персоналу, участвовавшему в инциденте, будут приняты самые строгие меры – сейчас готовятся документы на их увольнение. В настоящий момент служебная проверка продолжается в отношении заведующей отделением", — уточнили в пресс-службе.