Ученик самарской школы рассказал, зачем принес в школу оружие

САРАТОВ, 25 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ученик самарской школы №46, который прошел с дымовыми шашками и пневматическим оружием в здание учреждения, объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание родителей, сообщил РИА Новости директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, в стенах которого временно располагается школа, Владимир Бодров.

Раннее местная полиция сообщила, что школьник в Самаре пронес в учебное заведение на улице Советской Армии пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. В результате инцидента никто не пострадал.

"Вот его сегодня спрашивают, родители приехали: "А зачем?" Он говорит, а затем, чтобы вы все собрались, и мои родители увидели, что я могу сделать… Он никому не хотел вреда, он запустил дымовые шашки, чтобы пожарные приехали, ФСБ, прокуратура, вот СМИ интересуются… Ну вот он захотел так привлечь внимание к себе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мальчик пришел с чехлом для гитары и сказал, что после школы пойдет на репетицию. "Нормальный парень, учился в первой четверти — он перевелся с Тольятти — на четыре и пять, а сейчас три-четыре, но больше пять, был хорошистом. Никаких претензий ни по дисциплине, ни по чему", — отметил Бодров.

Он уточнил, что ребенок пришел только на пятый урок. "Всех на уши поставил, его домой увезли, потому что он несовершеннолетний, а мы должны отчитываться перед всеми", — сказал директор колледжа.