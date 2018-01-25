Под Ярославлем вынесли приговор женщине, заморившей ребенка голодом

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Суд в Ярославской области приговорил к шести с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии 17-летнюю местную жительницу, оставившую своего девятимесячного сына в запертом доме умирать от голода, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в четверг.

Следствие и суд установили, что 4 сентября 2017 года вечером жительница Ростова ушла из дома, оставив своего девятимесячного сына одного.

"Женщина закрыла окна занавесками, оставила одетого в футболку мальчика в детской коляске на неотапливаемой террасе, вышла из помещения дома, заперла входную дверь в него, далее вышла с территории дворового участка, на котором расположен дом, и заперла дверь металлического забора, ограждающего участок", — говорится в сообщении.

В планы матери входило то, что ребенок без нее погибнет, подчеркивает следствие. Спустя неделю прибывшие по вызову соседей сотрудники полиции обнаружили ребенка мертвым, с признаками истощения.

Девушка признана виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. "Приговором Ростовского районного суда Ярославской области злоумышленнице назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.

Представитель прокуратуры Ярославской области сообщила РИА Новости, что гособвинение удовлетворено приговором. Несовершеннолетней матери грозило максимум 10 лет лишения свободы. "Она написала явку с повинной, а это значит, что суд не мог назначить ей наказание более двух третей от этого срока", — пояснила собеседница агентства.

В СК уточнили, что продолжается расследование уголовного дела по факту халатности со стороны органов опеки, которые, по мнению следствия, не проверяли условия жизни ребенка, зная, что мать плохо заботится о нем.