В Подольске в квартире пенсионерки, хранившей мумии, нашли кости и рога

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В квартире подольской пенсионерки, где обнаружили две мумии, также были найдены кости животных и рога, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Подмосковный главк СК сообщил в среду, что в квартире в Подольске обнаружили мумифицированные тела мужчины и женщины. Проживающая там 77-летняя женщина пояснила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Пенсионерка сказала, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение. Женщину госпитализировали в психбольницу.

Как пояснил источник, в среду в квартиру пенсионерки пришли приставы, чтобы исполнить решение суда о передаче квартиры другим людям, так как прежние жильцы несколько лет не оплачивали счета в муниципальном жилье.

"На пороге квартиры их встретила престарелая женщина, а в квартире сотрудники ведомства обнаружили бывший хлев — хозяева разводили в жилище животных, кости и рога которых лежали тут же в квартире", — сказал собеседник агентства.

По его словам, умерших брата и сестру женщина "по-своему похоронила прямо в квартире". "Их мумифицированные тела со сложенными на груди руками и с крестом в руках лежали на кухне и в комнате на диване", — отметил источник.

Ранее в четверг старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что проведена судебно-медицинская экспертиза с первым из найденных тел. По ее словам, смерть мужчины наступила более трех лет назад и не носит криминальный характер. Экспертиза тела женщины продолжается.