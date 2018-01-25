В Подольске в квартире пенсионерки, хранившей мумии, нашли кости и рога

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В квартире подольской пенсионерки, где обнаружили две мумии, также были найдены кости животных и рога, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как пояснил источник, в среду в квартиру пенсионерки пришли приставы, чтобы исполнить решение суда о передаче квартиры другим людям, так как прежние жильцы несколько лет не оплачивали счета в муниципальном жилье.
"На пороге квартиры их встретила престарелая женщина, а в квартире сотрудники ведомства обнаружили бывший хлев — хозяева разводили в жилище животных, кости и рога которых лежали тут же в квартире", — сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что проведена судебно-медицинская экспертиза с первым из найденных тел. По ее словам, смерть мужчины наступила более трех лет назад и не носит криминальный характер. Экспертиза тела женщины продолжается.