На западе Москвы двоих детей спасли из горящей квартиры

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двое детей спасены из горящей квартиры на седьмом этаже девятиэтажного дома на западе Москвы, их передали медикам, сообщается в Twitter ГУМЧС России по столице.

"В одной из квартир на седьмом этаже происходило загорание на общей площади около 40 квадратных метров, на этаже было плотное задымление… Из горящей квартиры пожарные спасли и передали медикам двоих детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибытие пожарных к жилому дому было затруднено из-за припаркованного личного автотранспорта.

По сообщению пресс-службы столичного главка МЧС России, в 17.17 пожар был ликвидирован, спасены четыре человека. В целях безопасности из здания вывели еще 15 человек.

Из горящей квартиры пожарные спасли и передали медикам 2 детей.

Принятыми мерам в 17 часов 11 минут пожар локализован. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 25 января 2018 г.

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