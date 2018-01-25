В Москве задержали мужчину, который девять лет насиловал дочь

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жителя Москвы обвиняют в девяти годах насилия над своей дочерью 2000 года рождения, сообщила журналистам в четверг старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова.

"По версии следствия, обвиняемый на протяжении девяти лет совершал в отношении своей дочери 2000 года рождения изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Воспользовавшись малолетним возрастом и беспомощным состоянием ребенка, он оказывал постоянное психологическое давление, запугивал и заставлял ребенка молчать на протяжении всего времени", — сказала она.

Иванова пояснила, что о преступлениях в правоохранительные органы сообщила мать девочки, после того как ей стало известно о них.

Она отметила, что 53-летний мужчина, испугавшись ответственности, скрылся от следствия, но его удалось задержать. В ходе допроса фигурант дал показания и признал вину частично. Иванова добавила, что в четверг следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.