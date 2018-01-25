В Астрахани суд вынес приговор мужчине, который сбил трех детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил к трем годам и трем месяцам колонии-поселения мужчину, сбившего трех детей, один из которых скончался, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области.

По данным следствия, вечером 3 сентября 2017 года на улице Магнитогорской в Астрахани автомобиль "ЗИЛ" под управлением 19-летнего гражданина Киргизии, не имевшего водительского удостоверения, сбил трех детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пятилетняя девочка погибла на месте. Ее трехлетняя сестра и десятилетний мальчик получили серьезные травмы, добавили в СК.

"Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.