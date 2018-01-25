Власти Ульяновска опровергли сообщение о стрельбе на территории лицея

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв – РИА Новости. Стрельбы на территории лицея №20 в Заволжском районе Ульяновска не было – пятиклассники услышали хлопки за пределами учебного заведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Ранее пресс-служба УМВД по Ульяновской области сообщила, что сотрудники полиции проводят проверку по сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Ульяновске. В настоящее время установлено, что пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет. Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.

"Пятиклассники после занятий гуляли около лицея, ждали родителей. Дети услышали хлопки за пределами школьной территории, подумали, что это какие-то хлопушки, "бомбочки", и сообщили об этом директору лицея. В свою очередь директор нажала тревожную кнопку, приехавшие сотрудники правоохранительных органов ничего не выявили. Сейчас полиция разбирается в произошедшем", — сказал собеседник агентства.

По информации региональных СМИ, информация о стрельбе во дворе лицея появилась в четверг в соцсетях. В частности, в сообщении говорилось, что якобы 15-17-летние подростки, не ученики этого лицея, обстреляли из пневматического оружия пятиклассников, катающихся с горки. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по области, сотрудники полиции провели опрос непосредственных участников произошедшего, а также сотрудников учебного заведения. "Установлено, что 20 января в 12:50 за забором лицея в 20 метрах от площадки, где играли учащиеся 5 класса, появились двое молодых людей 18-20 лет, один из которых достал пневматический пистолет и произвел выстрел в землю. Спустя некоторое время он направил пистолет в сторону игровой площадки. Испугавшись, несовершеннолетние направились в здание лицея и сообщили о произошедшем охраннику, который воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Со слов самих учащихся лицея, выстрелов в их направлении не производилось, каких-либо заявлений от законных представителей несовершеннолетних в полицию не поступало", — говорится в сообщении.

В настоящее время проверка по данному факту продолжается, полиция устанавливает лиц, находившихся с пневматическим оружием рядом с территорией учебного заведения.