Источник: обвинение не планирует допрашивать Дрыманова по делу Максименко

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов не заявлен в списке свидетелей обвинения, которым предстоит выступить в суде по делу главы УСБ СК РФ Михаила Максименко о взятках, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Дрыманова нет (в списке свидетелей гособвинения)", — сказал собеседник агентства.

Гособвинитель по делу Максименко Борис Локтионов отказался комментировать эту информацию.

Ранее Локтионов упоминал генерала Дрыманова в качестве одного из получателей взятки за переквалификацию обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянцу) и сообщил, что генерал имеет статус свидетеля по делу.

Комментариями СК РФ или самого Дрыманова РИА Новости не располагает.