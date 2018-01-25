В Кузбассе замерзавшую на улице пенсионерку отогрели феном в парикмахерской

КЕМЕРОВО, 25 янв — РИА Новости. Сотрудницы парикмахерской в кузбасском городе Березовский фенами спасали от обморожения 80-летнюю местную жительницу, которая потеряла память и оказалась в мороз на улице без теплой одежды, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД.

"Мастер местной парикмахерской во время работы увидела в окно престарелую женщину, которая при 35 градусах мороза была одета в ветровку и вела себя растерянно. Сотрудницы организации завели пенсионерку внутрь и напоили горячим чаем. Озябшие руки и ноги женщины они отогревали с помощью фенов. Горожанка ничего не помнила о себе и рассказала только, что вышла из своего дома, а затем случился провал в памяти", — сказали в ГУМВД.

Работницы парикмахерской сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие правоохранители успокоили разволновавшуюся женщину, пригласили в патрульный автомобиль и стали объезжать ближайшие улицы. На одной из них пенсионерка узнала свой дом. Полицейские проводили ее до квартиры, где ее ожидал не менее взволнованный муж. Сотрудники ППС посоветовали семье пройти добровольную дактилоскопию, которая в случае повторения подобной ситуации поможет быстрее установить их личность и вернуть домой.

"Руководством отдела МВД России по Березовскому принято решение о поощрении сотрудниц парикмахерской Аллы Шушариной и Елены Вьюнниковой за неравнодушие, внимание и чуткость", — добавили в ведомстве.

В Кузбассе вторую неделю сохраняется аномально холодная погода с температурой воздуха минус 35-40 градусов и ниже. От переохлаждений и обморожений за последние 3 дня, по официальным данным медиков, пострадали 118 человек, 55 из них госпитализированы. Оперативные, коммунальные и дорожные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. МЧС и ГИБДД призывают соблюдать меры безопасности и по возможности отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.