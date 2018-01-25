В Подмосковье задержали главу секты "Бога Кузи" за кражу со счетов МВД

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали фактического руководителя секты "Бога Кузи" Юрия Цукермана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Цукерман был основным бенефициаром секты. Его подозревают в хищении со счетов МВД 215 миллионов рублей, которые проходили вещественными доказательствами по делу Андрея Попова, известного как Бог Кузя.

В 2016 году Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых суд и взыскал в его пользу деньги, хранившиеся у следствия. Часть суммы удалось заблокировать, а афериста объявили в федеральный розыск.

Цукерману, уже судимому ранее, вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения.

В МВД подтвердили информацию о задержании Цукермана. Следствие уже подготовило ходатайство в суд о его аресте.

Дело "Бога Кузи"

В январе суд начал рассматривать дело Попова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму в 7,3 миллиона рублей и создании секты. Подсудимый вину отрицает.

По данным следствия, в 2007 году Попов создал секту, в которой причиняли вред здоровью граждан. При обысках в московских квартирах руководителей секты нашли крупные суммы денег, а также "специфическую литературу" и экзотических животных.

Организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. Так, за неповиновение Попов наносил сектантам от 100 до 1200 ударов "плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками".