УФА, 25 янв – РИА Новости. Несколько сотрудников министерства лесного хозяйства Оренбургской области после увольнения главы ведомства и его заместителей из-за скандального видео с мужским стриптизом, уволились по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

Во вторник в социальных сетях и СМИ появился видеоклип, в котором участвует человек, похожий на министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких, и, возможно, его подчиненные. В начале видео чиновники сидят за рабочим столом, пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет", затем человек, похожий на министра, зачитывает несколько "указов губернатора" о том, что в лесу области появились "косматые чудовища", и о необходимости развивать внутренний туризм. Далее чиновники переодеваются в исторических персонажей, пьют алкоголь, бранятся, демонстрируют различное оружие и изображают импровизированный танец у шеста и мужской стриптиз.

После этого губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ об увольнении министра лесного хозяйства и трех его подчиненных. Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства был назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"Несколько сотрудников минлесхоза написали заявления об увольнении с работы, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Владимир Морозов принял их заявления", — сказал представитель правительства.

Он не уточнил, сколько человек уволились, и были ли они героями скандального видеоролика, но пояснил, что массовое увольнение в ведомстве, предположительно, могло произойти из-за этого инцидента.