УФА, 25 янв – РИА Новости. Несколько сотрудников министерства лесного хозяйства Оренбургской области после увольнения главы ведомства и его заместителей из-за скандального видео с мужским стриптизом, уволились по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
После этого губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ об увольнении министра лесного хозяйства и трех его подчиненных. Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства был назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
"Несколько сотрудников минлесхоза написали заявления об увольнении с работы, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Владимир Морозов принял их заявления", — сказал представитель правительства.
Он не уточнил, сколько человек уволились, и были ли они героями скандального видеоролика, но пояснил, что массовое увольнение в ведомстве, предположительно, могло произойти из-за этого инцидента.