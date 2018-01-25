Прокуратура назвала численность экипажа на пропавшем судне "Восток"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В четверг утром в Японском море пропало рыболовецкое судно "Восток". На борту находится 20 человек экипажа, а не 21, как сообщалось раньше, уточняет Дальневосточная транспортная прокуратура.

Пропажа судна

Траулер шел из южнокорейского порта Донгхе в Холмск. В двухстах километрах южнее мыса Гамова он подал аварийный сигнал, после чего перестал выходить на связь.

Построенное в Корее в 1985 году судно ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственник судна — ООО "ДВ-флот".

Как рассказал источник в морских структурах, на пропавшем судне были как россияне, так и иностранцы.

"В числе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.

Позднее представитель морского координационно-спасательного центра Владивостока опроверг данные об иностранцах на борту судна.

"В составе экипажа — все россияне", — заявил собеседник агентства.

Зампредседателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов отметил, что шансы на спасение моряков высоки, потому что в месте предполагаемой пропажи оживленное судоходство.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ход спасательной операции

Власти Сахалинской области сразу развернули поисково-спасательную операцию. К месту исчезновения направили несколько судов и вертолетов.

Кроме того, к поискам подключился самолет Ан-26 Тихоокеанского флота. В территориальном центре управления ТОФ развернули координационный штаб.

Район поиска облетел вертолет ВВО Ми-8, но не обнаружил ни судна, ни людей и вернулся на дозаправку во Владивосток. Потом к спасательной операции присоединился самолет МЧС Бе-200.

Теплоход "Диомид" на месте поисков "Востока" обнаружил швартовую бухту, буй, бытовой мусор и два спасательных жилета.

Однако позднее Макоедов опроверг информацию о найденных вещах с судна. По его словам, пустую бочку ошибочно приняли за буй.

"Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными. Необходимо дождаться результатов поисковой операции", — добавил он.

Погода в районе поисков

Поиска траулера осложняются тяжелыми погодными условиями: видимость переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды — плюс 1 градус, высота волн — 3,5 метра.

Как рассказал дежурный синоптик Примгидромета, сейчас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкая температура и сильный ветер создают такие условия, что любые суда на севере Японского моря покрываются льдом.

Состояние судна

Пресс-секретарь ведомства Виктор Чулков отметил, что в районе поисков скорость ветра 15-20 метров в секунду, высота волн достигает 3,5-4,5 метра.

Инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский оценил состояние судна "Восток".

По его словам, такие суда чаще всего покупаются в Японии в неплохом состоянии, однако ситуацию при ЧП может осложнить наличие воды в трюме, где хранится улов. Поэтому исход поисков сложно прогнозировать, добавил он.

"Спасение экипажа будет зависеть от выучки и опыта рыбаков и капитана", — заключил Осичанский.