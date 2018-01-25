Прокуратура назвала численность экипажа на пропавшем судне "Восток"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В четверг утром в Японском море пропало рыболовецкое судно "Восток". На борту находится 20 человек экипажа, а не 21, как сообщалось раньше, уточняет Дальневосточная транспортная прокуратура.
Пропажа судна
Построенное в Корее в 1985 году судно ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственник судна — ООО "ДВ-флот".
Как рассказал источник в морских структурах, на пропавшем судне были как россияне, так и иностранцы.
"В числе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.
Позднее представитель морского координационно-спасательного центра Владивостока опроверг данные об иностранцах на борту судна.
Зампредседателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов отметил, что шансы на спасение моряков высоки, потому что в месте предполагаемой пропажи оживленное судоходство.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Ход спасательной операции
Власти Сахалинской области сразу развернули поисково-спасательную операцию. К месту исчезновения направили несколько судов и вертолетов.
Кроме того, к поискам подключился самолет Ан-26 Тихоокеанского флота. В территориальном центре управления ТОФ развернули координационный штаб.
Теплоход "Диомид" на месте поисков "Востока" обнаружил швартовую бухту, буй, бытовой мусор и два спасательных жилета.
Однако позднее Макоедов опроверг информацию о найденных вещах с судна. По его словам, пустую бочку ошибочно приняли за буй.
"Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными. Необходимо дождаться результатов поисковой операции", — добавил он.
Погода в районе поисков
Поиска траулера осложняются тяжелыми погодными условиями: видимость переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды — плюс 1 градус, высота волн — 3,5 метра.
Как рассказал дежурный синоптик Примгидромета, сейчас действует штормовое предупреждение на сильное и очень быстрое обледенение судов. Низкая температура и сильный ветер создают такие условия, что любые суда на севере Японского моря покрываются льдом.
Состояние судна
Инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский оценил состояние судна "Восток".
По его словам, такие суда чаще всего покупаются в Японии в неплохом состоянии, однако ситуацию при ЧП может осложнить наличие воды в трюме, где хранится улов. Поэтому исход поисков сложно прогнозировать, добавил он.
"Спасение экипажа будет зависеть от выучки и опыта рыбаков и капитана", — заключил Осичанский.