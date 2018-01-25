В Новокузнецке девочка сама вышла из автобуса на мороз, заявил перевозчик

КЕМЕРОВО, 25 янв — РИА Новости. Кондуктор автобуса в Новокузнецке не высаживала 11-летнюю девочку на улицу в мороз, она вышла сама после того, как не смогла оплатить проезд, сообщила РИА Новости в четверг директор местного некоммерческого партнерства автопредпринимателей "АвтоЛайн" Евгения Корюкова.

По данным СМИ, накануне вечером кондуктор заставила выйти из автобуса 11-летнюю девочку, не приняв у нее транспортную карту. Наличных денег для оплаты проезда у ребенка не было. На улице в это время было минус 35 градусов. В обстоятельствах инцидента разбираются СУСК РФ по Кемеровской области и региональная прокуратура.

По словам Корюковой, автотранспортное предприятие пригласило девочку, чтобы установить кондуктора и прояснить, как все было. В итоге она опознала сотрудницу, работавшую на маршруте в тот вечер.

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"Когда она (девочка) зашла в автобус, кондуктору подали две транспортных карты, но сработала только одна из них, переданная женщиной, а с карты девочки оплата не прошла. Кондуктор сказала девочке, что нужно разобраться, обратиться в банк, хотя позже выяснилось, что деньги на карте были, но терминал не сработал — в мороз бывают такие сбои. После этого она (кондуктор) пошла дальше обилечивать пассажиров, был полный автобус, она даже не заметила, что девочка вышла", — рассказала Корюкова.

По ее мнению, кондуктору следовало выяснить, что ребенок находится в салоне без сопровождения взрослых. "(Во время опознания кондуктора) девочка заплакала и сказала, что ей стало неудобно (за неоплаченный проезд), и она сама вышла на следующей остановке", — уточнила собеседница агентства.

Корюкова отметила, что оказавшийся замешанным в инциденте перевозчик работает на рынке более 20 лет. Кондуктор воспитывает двоих детей, в семье работает одна, ее муж проходит реабилитацию после производственной травмы, оснований для ее увольнения нет.

"Кощунственная ситуация — высадить ребенка на мороз, но во всем надо сначала разобраться. Если бы это было так, была бы вина кондуктора, мы бы ее не защищали. Единственно, что сейчас мы работаем со всеми кондукторами, чтобы они выясняли, с кем и куда едут дети", — добавила она.