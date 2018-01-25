Спасатели рассказали об экипаже пропавшего судна "Восток"

Самолет Бе-200 ЧС МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски пропавшего судна в Приморском крае

Самолет Бе-200 ЧС МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски пропавшего судна в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Экипаж судна "Восток", пропавшего в Японском море, состоит только из россиян, сообщил РИА Новости представитель морского координационно-спасательного центра Владивостока.

"Об иностранных гражданах информации не поступало", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что среди членов экипажа — выходцы из Молдавии и Азербайджана, а также уроженцы Сахалинской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, Красноярского и Приморского краев.

"Восток" держал курс из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области после ремонта. На борту было двадцать человек. Сегодня около пяти утра по местному времени на судне сработал аварийный радиобуй, затем связь с ним пропала.

Проводится спасательная операция, в которой участвуют силы Тихоокеанского флота, а также самолеты Ан-26 и Бе-200. Два вертолета уже закончили облет территории. Вскоре ожидается прибытие спасателей.

Предположительно, "Восток" находится в нейтральных водах. В районе его пропажи действует штормовое предупреждение, температура воды не выше нуля градусов. В зоне поисков нашли два спасательных жилета.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, ходит под российским флагом, судовладелец — "ДВ Флот", порт приписки — Невельск (Сахалинская область).