Источник: один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод" в Москве

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В 10.47 возгорание локализовано. Пострадал один человек", — сказал собеседник агентства.

Огонь распространился на площади около 250 квадратных метров, а начался пожар с павильона на третьей линии. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе рынка, загорелся строительный мусор близ места, где шел ремонт.

В районе базара скопились пробки: затруднения на улице Верхние поля, Новоегорьевском шоссе и на внутренней стороне МКАД, а также на прилегающих съездах.

Неделю назад на рынке тоже произошел пожар, тогда горело около 300 квадратных метров. В "Садоводе" отмечали, что пострадавших и массовой эвакуации удалось избежать, поскольку ЧП произошло уже после закрытия рынка.

Рынок принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Расположенный на МКАД, он позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса составляет более 40 гектаров. Здесь работают свыше 8 тысяч торговых павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой.