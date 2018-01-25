Источник сообщил об эвакуации 150 человек с московского рынка из-за пожара

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Свыше 150 человек уже эвакуировали с рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы из-за пожара в торговом павильоне, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 250 квадратных метров павильона на третьей линии и эвакуации людей.

"Эвакуированы более 150 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, борьба с огнем проводится по повышенному номеру сложности. Для замера уровня вредных веществ в воздухе на место пожара направлена мобильная лаборатория.

Рынок "Садовод" расположен на МКАД и позиционирует себя как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли. Общая площадь территории торгового комплекса составляет более 40 гектаров. Здесь работают свыше 8 тысяч торговых павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой.

В прошлую среду на рынке произошёл пожар, он был ликвидирован уже ночью, его площадь составила 300 квадратных метров. В "Садоводе" сказали, что жертв и пострадавших нет, массовой эвакуации не потребовалось, поскольку ЧП произошло уже после закрытия рынка.