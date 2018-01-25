В прокуратуре уточнили число пассажиров на пропавшем в Японском море судне

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. На пропавшем в Японском море судне "Восток" 20 человек экипажа, а не 21, как это сообщалось раньше, уточняет Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку. По данным спасцентра, на месте поисков были найдены два спасжилета и буй.

"По предварительным данным, рыболовное судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот" (город Невельск Сахалинской области), совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область) с экипажем в количестве 20 человек", — говорится в сообщении.

Как ранее рассказал РИА Новости заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом, судно "Восток" шло на Сахалин из Южной Кореи после ремонта.