В прокуратуре уточнили число пассажиров на пропавшем в Японском море судне

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. На пропавшем в Японском море судне "Восток" 20 человек экипажа, а не 21, как это сообщалось раньше, уточняет Дальневосточная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, рыболовное судно "Восток", принадлежащее ООО "ДВ-Флот" (город Невельск Сахалинской области), совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область) с экипажем в количестве 20 человек", — говорится в сообщении.
Как ранее рассказал РИА Новости заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом, судно "Восток" шло на Сахалин из Южной Кореи после ремонта.